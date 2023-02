La crisi ambientale diventa piéce

Dopo l’esordio con lo spettacolo dedicato al maestro Manzi riprende giovedì il filo della rassegna teatrale al Comunale di Sasso Marconi per il cartellone dei Narratori d’Occidente. Alle 21 di giovedì il programma definito in collaborazione con l’associazione Cà Rossa prevede lo spettacolo del Centro teatrale MaMiMò e la sua commedia intitolata ’La donna più grassa del mondo’. Una piéce grottesca che pone l’accento su un fenomeno di stretta attualità come la crisi ambientale, raccontata attraverso la metafora della voracità alimentare di una donna assunta ad emblema dell’umanità. Un testo di Emanuele Aldrovandi con Luca Cattani, Alice Giroldini, Marco Maccieri e la regia Angela Ruozzi. La scena è dominata da una grossa crepa che minaccia la sicurezza della casa in cui vivono i protagonisti di questa commedia, ma solo uno di loro pare preoccuparsene: è l’uomo del piano di sotto, che da mesi tenta di convincere i vicini a intraprendere i lavori di ristrutturazione. Il problema è che chi occupa quell’appartamento, la donna più grassa del mondo appunto, non ne vuole sapere di dimagrire, perchè la felicità che le dà il cibo è troppo grande perché possa rinunciarvi.