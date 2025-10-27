La crisi dopo l’alluvione: "Frane mai sistemate"

"Da maggio 2023 le strade di queste nostre colline sono franate più volte. Le ultime frane sono arrivate giusto un anno fa con le rovinose piogge di ottobre 2024. E noi ci stiamo preparando al peggio. In due anni e mezzo non è stato fatto niente. I contributi statali stentano ad essere erogati e degli interventi di minima per la messa in sicurezza di alcune situazioni non se ne vede nemmeno l’ombra. Siamo delusi anche dall’atteggiamento dell’amministrazione comunale che non risponde ai nostri appelli, alle nostre email e nemmeno alle pec, alle poste elettroniche certificate".

È un lungo grido di dolore quello che proviene dalle colline che, a Sasso Marconi, stanno nella zona sud-est, al confine con il Comune di Pianoro. A pronunciarlo sono i comitati dei cittadini delle vie Ancognano, Colliva, Ermagnano e persino dal borgo di Vizzano, dove si lamenta il pesante isolamento dopo la chiusura del Ponte di Vizzano per l’ammaloramento della assi di legno. "Le nostre strade – scrivono i comitati Ancognano-Colliva-Ermagnano – rischiano di venire interrotte del tutto, se non ci saranno interventi risolutivi. In alcune zone si rischia l’isolamento e la mancanza di vie di fuga, se torna a piovere forte. Si possono fare delle opere provvisorie di messa in sicurezza delle frane più pericolose? Magari anche prima che arrivino i finanziamenti aggiuntivi promessi?". E dal comitato di Ponte Vizzano aggiungono: "Ad oggi ci è stato assicurato che è coperta la spesa di 70mila euro per la sostituzione delle assi di legno, ma non sappiamo se e quando l’intervento verrà fatto".

In municipio i rappresentanti dell’amministrazione comunale allargano le braccia. "Su via Ancognano e dintorni – si affretta a precisare il sindaco Roberto Parmeggiani – i finanziamenti già ottenuti dalla struttura commissariale non sono sufficienti a coprire il costo effettivo degli interventi di ripristino delle frane. Dalla progettazione esecutiva e dall’aggravamento dei dissesti dovuto agli eventi dell’ottobre 2024, è emerso come i costi siano sostanzialmente raddoppiati. Servono altre risorse".

In merito al Ponte di Vizzano interviene Alessandro Raschi, assessore alla Viabilità. "Dopo il collaudo del 7 luglio scorso – afferma – lo studio di ingegneria incaricato ha evidenziato la necessità di una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla parte sospesa del ponte, indispensabili a riportare l’infrastruttura in condizioni di utilizzo in piena sicurezza".

