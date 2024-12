La Croce Italia compie 35 anni e festeggia insieme ai soccorritori

Croce Italia Comuni di Pianura, l’associazione di volontariato che si occupa di emergenza sanitaria e protezione civile compie 35 anni e ha festeggiato con tutti i volontari questo traguardo straordinario. Associata ad Anpas Emilia-Romagna, ha la sua sede principale a Galliera e due presidi a Malalbergo e Castel Maggiore ed è diventata negli anni il punto di riferimento per le persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria nei comuni della Bassa.

Da qualche anno, inoltre, svolge una funzione essenziale anche di protezione civile, presidiando il territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e intervenendo nelle situazioni emergenziali. Un impegno quotidiano, portato avanti unicamente da volontari in orario serale, al quale si aggiungono i numerosi corsi aperti alla cittadinanza per insegnare le manovre di primo soccorso e le attività a carattere solidale, come spiega il presidente dell’associazione, Gianni Posillipo: "Il gruppo di persone che nel 1989 con spirito di solidarietà e una buona dose di coraggio decise di fondare un’associazione per supportare il sistema di emergenza sanitaria, forse non pensava che Croce Italia Comuni di Pianura avrebbe festeggiato il 35° anniversario. Voglio ringraziare tutti i volontari che non si limitano a rispondere alle emergenze, ma sono il punto di riferimento, una presenza costante, una mano tesa verso la comunità".