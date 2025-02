La Croce Rossa cerca nuovi volontari, domani l’incontro pubblico

Domani alle 21 nella sede della Croce Rossa Italiana di Castiglione dei Pepoli in via Cavanicce 45 si terrà un incontro per ottenere tutte le informazioni possibili in occasione di un nuovo corso di inserimento per persone interessate a far parte di quella grande famiglia che è la Croce Rossa Italiana.

L’incontro è aperto a tutti coloro ai quali interessa sapere come funziona il servizio di volontariato. Il corso di inserimento sarà tenuto presso la sede di Castiglione dei Pepoli durante i prossimi mesi.

Nella nota ufficiale, la Croce Rossa ricorda tre capisaldi della struttura. I volontari della Croce Rossa Italiana non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta. Non è richiesto un grosso impegno: basta un po’ del tempo libero a disposizione per avere l’onore di indossare una divisa che rende orgogliosi di indossarla.

Per informazioni: Francesco De Caria 3316925892, Giuliana Montesso 335683 7010, Massimo Elmi 3339160825.