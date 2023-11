La Croce Rossa in festa premia i suoi volontari

Una festa in pompa magna quella che si tiene questo fine settimana e termina oggi, tra Loiano e Monghidoro per i festeggiamenti dei trent’anni del distaccamento della Croce Rossa Italiana con sede a Loiano. La giornata di oggi si svolgerà interamente in territorio di Monghidoro nella sala conferenze del Municipio e nel parcheggio adiacente ‘Pier Luigi da Palestrina’. Si parte alle 8.30 con la parte teorica di un corso dimostrativo fatto dai volontari, ‘Stop the bleed’ che proseguirà, dalle 10 alle 12.30, con la fase pratica e la simulazione. I partecipanti oggi potranno prendere parte a corsi e simulazioni, accompagnati anche da un apposito stand con il truccabimbi per i più piccoli, potranno interagire e chiedere informazioni ai volontari della Cri per sapere come comportarsi nelle varie situazioni di emergenza.

La giornata di ieri si è sviluppata negli spazi del polo scolastico primario di viale Marconi 40. La festa del trentennale è stata ‘varata’ da Marco Migliorini, presidente della Croce Rossa Italiana del Comitato di Bologna alla presenza delle autorità tra cui il sindaco di Loiano Fabrizio Morganti. Il primo pomeriggio di festa è proseguito con la benedizione da parte del parroco dei volontari e dei veicoli a disposizione della Croce Rossa Italiana. Infine, si è tenuta la cerimonia per la consegna delle onorificenze di benemerenza "Il Tempo della Gentilezza" ai volontari della Cri per l’’emergenza Covid-19. A parlarne è Corrado Bartolomei, assessore comunale alla Sicurezza: "Loiano si è prodigata in tantissime occasioni con interventi anche nella recente ‘emergenza Ucraina’ con volontari che sono andati direttamente in quei territori, molto presenti nel periodo dell’emergenza alluvionale e soprattutto punto di riferimento per il territorio appenninico e provinciale. Un grazie va a loro, dunque, e alle tante associazioni e autorità presenti alla festa del trentennale, oltre al coordinatore della sede di Loiano Christian Sabbioni".

Zoe Pederzini