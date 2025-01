La Croce Rossa recluta volontari da impiegare nella nuova sede

Croce Rossa Italiana avanti tutta. In vista dell’apertura della nuova sede di Calderara, in via Armaroli, è partito recentemente, con il patrocinio del Comune, il nuovo corso per diventare volontari. Le lezioni si tengono ogni martedì sera dalle 20.30 alle 22.30 e ogni sabato pomeriggio dalle 14 alle 19 nella Casa della cultura in via Roma. Le iscrizioni sono aperte e il corso durerà fino al prossimo 11 febbraio. Un’occasione per rendersi utili agli altri e apprendere nozioni preziose.

"La nuova sede della Croce Rossa – spiega il sindaco Giampiero Falzone – si trova in via Armaroli e farà parte del polo sicurezza che comprenderà anche la nuova sede della Protezione civile. Il cantiere è in corso e i lavori dovrebbero finire nel prossimo maggio. Nei nuovi locali attrezzati ad hoc il personale della Croce Rossa avrà a disposizione tanto spazio compreso quello dove poter effettuare incontri, corsi, attività. I corsi partiti adesso sono proprio nell’ottica di ‘arruolare’ volontari da impiegare nella nuova sede più ampia e adeguata". Al momento la Croce Rossa si trova, dall’aprile del 2021, in una sede provvisoria, dove ci sono spazi ristretti, sempre in via Armaroli, e ha in dotazione un’ambulanza per fronteggiare le emergenze del territorio. Il presidio sanitario, che quando fu inaugurato aveva rappresentato una novità per Calderara e per il circondario, era stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale. E al taglio del nastro oltre al sindaco erano presenti l’allora assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini e Stefania Dal Rio, direttrice del distretto sanitario Pianura Ovest.

"Al momento – aggiunge Falzone – abbiamo una ambulanza che già opera in sinergia con il 118. E l’ambulanza può effettuare il servizio di 12 ore. Mentre con l’arrivo della nuova sede l’auspicio è quello di avere due ambulanze per coprire le 24 ore di servizio. Che comprende non solo il pronto soccorso ma anche altri servizi di utilità sociale".

Pier Luigi Trombetta