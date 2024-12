La cucina naturale di Beatrice Calia ’l’Erbana’ sul palcoscenico di Condimenti Off

’Mani in Pasta’ in pasta è il tema dell’incontro in programma domani alle 21 al Teatro Biagi D’Antona, con Beatrice Calia (nella foto), presentata dall’attrice Giulia Lorenzelli. Beatrice Calia è l’Erbana, chef di cucina Natural Green, il suo lavoro rappresenta l’evoluzione della lunga ricerca di equilibrio tra salute, nutrimento e piacere nel pieno rispetto della natura e della sua salvaguardia. I suoi piatti sono frutto dell’esperienza nutrizionale e della cultura alimentare ed erboristica, con erbe, fiori, frutta e verdura coltivati e selvatici

Sul palco del Teatro Biagi D’Antona, come ogni anno, il format di Condimenti Off propone delle dimostrazioni legate alle composizioni, alle guarnizioni o semplici dimostrazioni, ma capaci di raccontare l’approccio al lavoro, la visione della chef ospite e le sue creazioni. L’attrice Giulia Lorenzelli sarà la presentatrice che accompagna la chef e il pubblico in questo evento. L’ingresso è gratuito ed è gradita la prenotazione on line.