La cultura araba con l’Iftar street

Calligrafia araba, hennè, ‘Kids corner’ di intrattenimento per i bimbi e molto altro. Accompagnati, naturalmente, da buon cibo etnico e convivialità. Ecco gli ingredienti della quinta edizione dell’Iftar Sreet organizzato dalla Comunità Islamica di Bologna. Il programma è fitto di attività. Oggi dalle 16 saranno aperti gli stand in piazza Lucio Dalla, poi dalle 17.30 alle 19 sarà possibile per i bambini svolgere attività ludiche insieme ad alcune educatrici della Comunità. Alle 19.42 in punto il muezzin chiamerà alla preghiera del tramonto. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Non è necessario prenotarsi.