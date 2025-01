La cultura buddista fiorisce nella ’stanza delle orchidee’

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi a Pieve di Cento, in Circonvallazione levante, un centro spirituale collegato al movimento buddista la ‘Stanza delle orchidee’. Al taglio del nastro il sindaco Luca Borsari, la vice sindaca Barbara Campanini, che ha collaborato in varie occasioni con la ‘Stanza delle orchidee’, come nelle edizioni 2023 e 2024 della Giornata internazionale della pace e la responsabile del centro spirituale Barbara Vancini.

"Fondata dal centro studi Invictus – spiega Vancini – la ‘Stanza delle orchidee’ è un movimento spirituale indipendente di persone che praticano il buddismo di Nichiren Daishonin". Il movimento si caratterizza per la sua apertura al confronto con altre visioni religiose, filosofiche, scientifiche che abbiano in comune una profonda visione dell’umanità basata sullo sviluppo spirituale di ogni singolo essere umano. "Il centro studi Invictus – continua Vancini – è un’associazione culturale nata nel 2020, con sede a Livorno, di cui fanno parte associati da tutta Italia e Paesi europei. L’associazione prende il nome dalla poesia Invictus, dal latino ’mai vinto’, di William Ernest Henley, diventata celebre perché Nelson Mandela, durante la prigionia, vi trovò il coraggio e la forza per non soccombere e uscire vincitore. Un inno alla vita e alle capacità dello spirito umano di vincere su ogni avversità".

Pier Luigi Trombetta