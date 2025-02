L’intelligenza artificiale e il digitale per la cultura. Domani, in occasione di Arte Fiera 2025, saranno i temi al centro di Un futuro necessario - La cultura in viaggio con l’AI, tra tradizione e innovazione digitale, una giornata di conferenze, workshop, visite e installazioni al Tecnopolo. E in quel contesto (dalle 10 alle 16) la Regione (con l’assessore alla Cultura Gessica Allegni, nella foto) presenterà i 76 progetti finanziati in tutte le province con 15 milioni di euro per migliorare la fruizione, l’accessibilità e la conservazione del patrimonio culturale: dalle carte di don Milani, alla ricostruzione di siti archeologici, fino agli hub dedicati ai musei per conoscere la storia.