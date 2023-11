La cupola delle Caserme Rosse. Il ’sistema di welfare’ dei pusher

Hanno scelto la ‘discrezione’. Ieri mattina alla Dozza, davanti al gip, El Alami El Gharbaoui e compagni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il marocchino di 48 anni, assieme ad altri sette connazionali, era finito in manette all’alba di giovedì mattina, all’esito dell’operazione ‘Caserme rosse’ dei carabinieri del Nucleo Investigativo. I destinatari delle misure in carcere rispondono di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio. "La vicenda risale nel tempo e anche l’emissione delle misure ha richiesto molto tempo", ha spiegato l’avvocato Alessandro Cristofori che difende alcuni degli indagati. "Sicuramente – dice ancora il legale – ritengo che sarà da approfondire e delineare l’accusa di associazione a delinquere mossa nei confronti dei miei assistiti".

Un’accusa che la Procura, con i pm Flavio Lazzarini della Dda e Luca Venturi, ha delineato nella richiesta di custodia, firmata dal gip Domenico Truppa, ricostruendo, come si legge nell’ordinanza, "l’indubbia ripartizione di ruoli e soprattutto uno spirito di squadra e manifestazione di appartenenza che permeano tutte le dichiarazioni e i comportamenti degli indagati". Una "affectio sceleris" che emerge non solo dalla rigida struttura piramidale del gruppo, ai cui vertici si poneva ‘Il Ciccio’, l’"uomo e mezzo" come lo definivano gli avversari, ossia El Gharbaoui, "riconosciuto, letteralmente, come colui che insegna le regole agli associati e che consente loro, in determinate e predefinite condizioni, di lavorare; se, dove e quando da lui deciso".

Ma anche, in un sistema analogo a quello dei clan di camorra, da un sistema di ‘welfare’ per i dipendenti in difficoltà. Ad esempio, arrestati o detenuti. Come dimostra la conversazione intercettata dopo l’arresto di due ‘cavalli’, a febbraio del 2020. Benché i due il giorno dopo l’arresto, scarcerati con obbligo di firma, fossero subito tornati in attività, i loro capi si erano subito attivati per sostenerli: "Non ti preoccupare – diceva uno degli indagati –. Mi ha detto che i nostri superiori pagheranno l’avvocato". "È come mi hai detto tu – replicava l’altro –. Non mi devo preoccupare: mi arriva la spesa e i soldi fino a casa e fanno altrettanto con te!".

Nicoletta Tempera