La cupola dello spaccio: "Padroni delle periferie"

Una decina di piazze in periferia. Guadagni di anche 5mila euro al giorno. Una struttura piramidale, con un boss al vertice e capi piazza a gestire i cavalli di strada. Assistenza economica e legale in caso di arresti. E un pacchetto clienti nutrito e fidelizzato. Quello decapitato ieri dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bologna, con l’operazione ‘Caserme rosse’, non era un gruppo di pusher di strada in accordo tra loro, ma un sodalizio criminale strutturato. Un sistema, insomma. Simile a quello dei clan di camorra, ma in scala bolognese. Undici le misure cautelari in carcere firmate dal gip Domenico Truppa (otto quelle eseguite, perché tre degli indagati risultano latitanti), su richiesta dei pm Luca Venturi e Flavio Lazzarini della Dda, che hanno coordinato due anni di indagini dei militari del’Arma.

Ventuno gli indagati totali, tutti marocchini (eccetto uno, italiano), residenti in città [EMPTYTAG]da anni; ottantasei i capi d’imputazione, il primo per associazione finalizzata allo spaccio, gli altri per cessioni; 500 i grammi di coca sequestrati nei due anni dell’indagine, che si è sviluppata tra 2019 e 2020, con sette arresti eseguiti nel corso dell’inchiesta. Un periodo, tra l’altro, contraddistinto dal Coronavirus, che invece di ‘infastidire’ il sodalizio ne aveva incrementato gli affari. "Il Coronavirus è bellissimo – dicevano gli spacciatori –: gli acquirenti sono impazziti con il Covid". Anche sprezzanti rispetto al periodo terribile. "Un acquirente mi ha detto che devo mettere i guanti quando faccio i pallini (di coca, ndr) – raccontava uno dei capi piazza a un altro –, ma se vengo a sapere che ho il Covid ci sputo sulle palline". Palline che fruttavano anche 5.300 euro al giorno a ciascun spacciatore. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il gruppo aveva la sua base logistica al parco delle Caserme Rosse, in zona Corticella, ma espandeva il suo controllo in altre zone periferiche della città: controllava lo spaccio sotto al Treno della Barca, in piazza dell’Unità e al parcheggio del Lidl di via Stalingrado, in quello del Centro Lame, nei pressi del giardino Anna Maria Manzolini e nel parco di via Abba. Qui era venduta la droga che il gruppo acquistava da più ‘grossisti’ sparsi sul territorio nazionale e anche in Marocco, per poi custodirla, forse prendendo ispirazione da Narcos, sotto terra, come faceva Pablo Escobar con i soldi, in uno spiazzo boscoso in zona Trebbo di Reno. Così i pusher non giravano mai con troppa droga in tasca, ma solo quella necessaria a soddisfare i bisogni dei clienti. Tantissimi e affezionati: ogni pusher ‘arruolato’, infatti, aveva un telefonino fornito dal sodalizio, su cui riceveva le chiamate degli acquirenti già fidelizzati.