La cura del Parkinson. Ecco il pacemaker che stimola il cervello: "Inizia una nuova era"

di Monica Raschi

BOLOGNA

È iniziata una nuova era nella cura del Parkinson. La rivoluzione messa a punto all’ospedale Bellaria di Bologna con l’impianto in un paziente di 66 anni di un sofisticato dispositivo, un pacemaker (è il primo di quel tipo inserito in Italia e uno tra i primi in Europa) che va a stimolare determinate aree del cervello che controllano i movimenti del paziente e bloccare quei segnali che provocano i sintomi motori disabilitanti del Parkinson, il cui primo e più evidente è il tremolio delle mani.

"Si tratta di due elettrodi che devono essere posizionati con estrema precisione in una zona profonda del cervello, sono collegati a un pacemaker che attiva la stimolazione – spiega Alfredo Conti, neurochirurgo dell’Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) del Bellaria –. Con questa nuova tecnologia abbiamo la possibilità di avere un feedback, quindi non solo la stimolazione ma registrare l’attività motoria del paziente a livello quasi molecolare e ottenere una stimolazione in risposta alle esigenze del paziente. Abbiamo lavorato su questo per molti anni – sottolinea – e questo ci ha consentito di ottenere un rilievo nazionale e siamo stati selezionati per essere capofila per l’applicazione di questa ultima tecnologia disponibile".

Il dispositivo viene applicato sotto la pelle, all’altezza della clavicola ed ha un sistema di ricarica bluetooth che può essere utilizzato in autonomia dal paziente, ma soprattutto non necessita di interventi successivi per essere cambiato avendo una lunga durata.

Purtroppo il pacemaker non può essere applicato a tutti i malati di Parkinson: i pazienti in cura al Bellaria sono circa quattromila, di questi solo il cinque per cento circa potrà essere sottoposto all’intervento, come chiarisce Conti. "Normalmente vengono scelti pazienti abbastanza giovani, cognitivamente integri, con uno stadio di malattia non estremamente avanzato e occorre che la malattia possa essere controllata con i farmaci – spiega il neurochirurgo –. La stimolazione consente non solo di ridurre del 50 per cento i sintomi, ma della stessa percentuale anche i farmaci ed evitare i gravi effetti collaterali dei medicinali. La vita del paziente cambia così in modo straordinario: i malati di Parkinson tornano a fare sport, andare in bici. Proviamo a pensare che cosa voglia dire per queste persone".

Gli interventi che verranno eseguiti al Bellaria nel corso dell’anno saranno una trentina, poco più. Ma in Italia le persone colpite da questa terribile malattia degenerativa sono almeno trecentomila. I maschi ne soffrono 1,5 volte più delle femmine. Anche se in genere colpisce gli over 65, i casi precoci, intorno ai 40 anni, sono in aumento. Le cause della malattia non sono del tutto note. Ciò che è certo, però, è che si tratta di una patologia di origine multifattoriale, nella quale componenti ambientali e genetiche interagiscono. Possibili cause, secondo molti studiosi, sono da riscontrare nella mutazione di specifici geni (circa nel 20 per cento dei casi, infatti, il Parkinson insorge in pazienti con una storia familiare positiva per la malattia), lesioni cerebrali, infezioni, l’esposizione a sostanze tossiche come idrocarburi solventi e pesticidi, e metalli pesanti (ferro, zinco, rame).