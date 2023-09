La dance music torna a volare con Daniele Baldelli

Ha utilizzato, per primo in Italia insieme a Mozart nelle notti della Baia degli Angeli, metà degli anni 70 a Gabicce, il giradischi come fosse uno strumento musicale e ha trasformato la figura del dj, sino ad allora considerato un juke box umano, in una figura capace di manipolare, rileggere, reinterpretare i suoni. Daniele Baldelli, star internazionale della dance music elettronica chiude domani la rassegna Clubbing Music Cult che ha portato sulla Terrazza Nouveau del Comunale alcuni tra i protagonisti della ricerca applicata alla musica per ballare. Conosciuto e amato oltrefrontiera, venerato da quotidiani come il Guardian che lo ha inserito tra i dieci nomi che hanno cambiato la musica elettronica, Baldelli è identificato con quella scena che proprio alla Baia degli Angeli nacque e che venne definita ‘afro’ perche usava, per far ballare, brani tribali, dischi realizzati da cantanti e gruppi africani mescolati a canzoni new wave e alla disco music che si stava sviluppando nei ghetti americani. Una miscela unica, per la quale mixava vinili che solo lui possedeva, frutto di relazioni con etichette e produttori d’oltre oceano che la leggenda voleva venissero coperti da un adesivo al centro per oscurare il nome dell’artista, per alimentare il senso di esclusività.

Dopo gli anni alla Baia, nel 1979 fu invitato a mettere i dischi al Cosmic, un club sul lago di Garda per quel periodo avveniristico, i cui interni erano ispirati alla discoteca del film La febbre del sabato sera e anche qui definisce un nuovo linguaggio musicale che prese il nome del locale. Nel corso della sua carriera è stato invitato ai più importanti festival internazionali e nei club di Tokio, Londra e Ibiza, dove è considerato un maestro. Si è esibito anche al MoMA, il Museo di arte moderna di New York all’interno della prestigiosa rassegna Warm Up. L’ingresso alla serata è gratuito su prenotazione su ticketsms.it

p. p.