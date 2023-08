La Danza che rivoluziona gli spazi Coreografi e artisti invadono la città

Una passeggiata con Porpora Marcasciano apre la ventisettesima edizione di Danza Urbana, primo festival in Italia dedicato alla danza in spazi non teatrali. Una lunga passeggiata (già sperimentata nel corso del festival dei Portici), per sottolineare come la parola che tradizionalmente suggerisce l’esercizio della mobilità sulle punte sia per questo festival molto più che una coreografia: può danzare una città nel suo ritmo quotidiano e pure un cuore o una mente, nel suo incedere sull’asfalto e nel diramarsi negli spazi. Il direttore artistico e presidente Massimo Carosi per i sei intensi giorni del festival, dal 5 al 10 settembre, ripropone quello sguardo rinnovato sul tessuto urbano bolognese che reinventa la quotidianità attraverso artisti e compagnie selezionati tra i nomi della nuova danza d’autore e della coreografia italiana e internazionale. Tra gli highlights della nuova edizione la prima nazionale di Metis – mercoledì 6 settembre al DumBO, alle 21 – spettacolo di Mariagiulia Serantoni e Francesca Penzo, performer e coreografa la cui ricerca da anni si incentra su tematiche legate al femminismo intersezionale e all’inclusione sociale. Anteprima anche per Stuporosa del danzatore e coreografo Francesco Marilungo (venerdì 8 settembre alle 18 e alle 21, nella ex-Chiesa di San Mattia), che ricrea in scena l’ancestrale ritualità legata all’elaborazione collettiva del lutto, riflettendo su un presente di rimozione della morte e di atomizzazione che elimina la pratica della condivisione del dolore.

La fragilità del corpo e dell’esperienza umana è al centro dello spettacolo Hello° di Kinkaleri – giovedì 7 settembre alle 21 a San Mattia – che fa parte del progetto Sotto la pelle, monografia dedicata al collettivo fiorentino che fu tra i protagonisti della prima edizione di Danza Urbana nel 1997. A chiudere il festival, il 10, la performance Body Farm della coreografa Premio Ubu Silvia RampelliHabillè d’Eau, che immerge il fruitore in un vero e proprio ’luogo per la contemplazione’: un progetto cui è dedicato anche un talk al MAMbo nella giornata di sabato 9. A proposito di nuovi spazi, mercoledì 6, a partire dalle 18 il Giardino Lorusso in via Lodovico Berti ospita CU(ltu)RA. Movimenti aperti nel paesaggio della comunità, a cura di Riccardo Balestra, Sara Corrado, Cecilia Depau: un progetto sostenuto dall’Università nell’ambito del progetto Scalo Malvasia, per la riqualificazione del quadrilatero tra via Malvasia e dello Scalo, dove sorgerà il Parco della Resilienza.

Benedetta Cucci