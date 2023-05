La danza della natura in un libro d’arte

’Round dance’ è una delle danze che usano le api per comunicare: si muovono in tondo per dire alle altre api che vicino c’è un fiore. Si intitola così, ‘Round dance’, anche il libro d’artista di Jessica Rosalind Carrol (Danilo Montanari Editore), esposto al MAMbo per ‘Art Books Festival’. "È un libro apparentemente autobiografico – spiega l’autrice – Una testimonianza delle cose che succedono e si vedono nel corso della vita". Perché certo, ‘Round dance’ è legato al lavoro di Carroll, in cui le api sono protagoniste delle sue sculture e dei suoi disegni, ma anche alla sua vita. "A una visione ottimistica della vita – sottolinea –. Pensiamo alla bellezza di comunicare la vicinanza di un fiore". Il volume racchiude disegni, fotografie di famiglia e di lavoro, scritti e bozzetti, dall’infanzia di Carroll a oggi. Papà pittore e mamma scrittrice, ha iniziato da piccolissima a realizzare le prime opere sotto la supervisione dei genitori. "Nel libro c’è anche la foto di una scultura del mio piccolo Fox Terrier di quando avevo 12 anni – spiega –. Da mio padre ho imparato le tecniche di incisione". Poi, da grande, "ho girato per parchi naturali, ho fatto ricerche di fotografia naturalistica con scienziati – aggiunge –. A un certo punto non avevo più voglia di fare disegni naturalistici e attraverso la scultura, ho capito che erano le api, con il loro mondo complicato e bellissimo, ad appassionarmi". Il libro è stato presentato ieri con Claudio Porrini, entomologo e Giovanna Pesci Enriques, del comitato scientifico del festival. Oggi, dalle 10 alle 19, è l’ultimo giorno per poter visitare il festival a cura di Danilo Montanari e Lorenzo Balbi.

a. a.