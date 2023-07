La danza per tutti con i talenti del Cigno

La grande danza scende dal palcoscenico e occupa i prati di un parco, in mezzo alle famiglie con bambini, agli anziani e ai giovani in cerca di refrigerio in questa estate bollente. È quanto succederà domani nel parco De Andrè di Crespellano (via Michele Ferro 29) dove, per tutta la giornata, si terrà ’Valsamoggia Danza’, la prima edizione di una rassegna di saggi, dimostrazioni, lezioni, giochi e spettacoli che hanno per filo conduttore la danza. Organizzata dalla Scuola di danza Il Cigno che, fondata da Ornella Verde, dal 1986 opera sul territorio dei cinque municipi di Valsamoggia e che ha la propria sede all’ultimo piano dell’ex Municipio di Monteveglio. "Con questa occasione – sottolinea Ornella Verde – portiamo la danza fuori dai soliti contesti del teatro e allo stesso tempo parliamo di inclusione sociale, in un momento di tensione come quello che stiamo vivendo. È un’occasione per conoscersi, collaborare, socializzare e quale modo migliore per farlo se non attraverso la danza? In questa giornata non proponiamo solo uno spettacolo ma una serie di workshop aperti a tutti". Si comincia alle 10 con i giochi da tavolo per adolescenti e bambini, trucca bimbi e giro in bicicletta sul territorio.

In contemporanea Cristina Tosetti apre il laboratorio di Pilates e Ornella Verde quello di danza gioco. Al pomeriggio ancora Ornella Verde con le lezioni di danza moderna e poi Maia Mameli con quelle di Hip Hop e Mattia Gandini con le lezioni di danza contemporanea. Ogni lezione dura 45 minuti ed è aperta e gratuita per tutti. Alle 21 grande spettacolo di danza dal titolo "L’arte del movimento". Si esibiranno la Swan Company (Compagnia del Cigno), nata per merito di sei ragazzi della Scuola Il Cigno. Quindi, esibizione di Cristina Baratti e Alisei Danza, Giorgia Bazzani, Arianna Amato and Company, Cesar Arrayago.

Nicodemo Mele