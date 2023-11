La Dea, con i cerotti, cerca il colpo a Udine

Sei assenze pesanti nell’Atalanta che questo pomeriggio alle 15 sarà di scena a Udine, senza lo squalificato capitano Rafael Toloi e senza altri cinque indisponibili. La squadra di Gian Piero Gasperini è infatti partita per il Friuli senza Charles De Ketelaere, per un trauma al ginocchio rimediato contro l’Inter, Matteo Ruggeri, per un trauma alla caviglia, e Giorgio Scalvini, nuovamente bloccato dalla lombalgia che lo tormenta da alcune settimane. Fuori causa ovviamente anche Jose’ Palomino e la punta maliana El Bilal Toure’, acquistato ad agosto per 35 milioni.

Assenze pesanti, concentrate soprattutto nel reparto difensivo (per questo resta aggregato dalla under 23 di serie C il 20enne Giovanni Bonfanti) che costringeranno Gasperini a variare il modulo passando ad una difesa a quattro con davanti i due mediani, abbassando gli esterni. Per cui dietro ci saranno i due centrali Djimsiti e Kolasinac con Zappacosta e Hateboer a protezione sulle corsie, con lo schermo della coppia mediana De Roon (in diffida, con il giallo scatta la squalifica)-Ederson. Per un 4-2-3-1 già utilizzato in altre occasioni, con la linea di trequartisti formata da Lookman arretrato, da Pasalic e dal solito Koopmeiners alle spalle dell’unica punta, con Gianluca Scamacca favorito su Luis Muriel (nella foto). Il 32enne colombiano, in bianconero per due stagioni tra il 2014 e il 2016, è l’ex di turno quasi sempre a segno contro i suoi vecchi colori. L’altro ex bianconero è il portiere Juan Musso, a Udine dal 2018 al 2021. Trasferta difficile quella di questo pomeriggio alla BluEnergy Arena di Udine contro i bianconeri friulani, risaliti a 10 punti, rilanciati dal ritorno in panchina di Cioffi e reduci dalla vittoria a sorpresa al Meazza contro il Milan.

Per l’Atalanta, quinta con 19 punti, è una partita da vincere per non perdere terreno nella corsa per la Champions e chiudere al meglio un nuovo ciclo positivo, da una sosta all’altra per le nazionali, con le vittorie contro Genoa e Empoli prima del ko casalingo contro l’Inter e in Europa League in due settimane il pareggio 2-2 a Graz e la vittoria giovedì sera per 1-0 sempre contro lo Sturm che hanno permesso alla Dea di conquistare con due turni di anticipo il passaggio del turno. Attesi a Udine nel settore ospiti circa 1200 tifosi bergamaschi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; N. Pérez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Thauvin. All. Cioffi ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Djimsiti, Kolasinac, Hateboer; De Roon, Ederson; Koopmeiners, Pasalic, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.

Fabrizio Carcano