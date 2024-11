La denuncia del radicale Hallissey: "Aggredito in stazione dai tassisti"

Insulti, minacce e volantini strappati. Parla di tentata aggressione Matteo Hallissey, segretario dei radicali italiani e capolista in vista delle Regionali con i riformisti (Azione, Psi, Pri appunto e PiùEuropa) a sostegno di Michele de Pascale, candidato del centrosinistra: la denuncia è arrivata a seguito dell’episodio avvenuto durante la sua attività di campagna elettorale in stazione. Ad aggredirlo, secondo quanto raccontato, alcuni tassisti a cui lo stesso Hallissey aveva provato a consegnare alcuni volantini.

"Come sempre, ogni volta che mi confronto con i tassisti, ricevo lo stesso trattamento: minacce, insulti e tentativi di aggressione", denuncia il segretario dei radicali. In un video diffuso ieri si vede anche un tassista prendere un volantino e buttarlo a terra, invitando il radicale ad andare "a lavorare", mentre un altro gli si avvicina a pochi centimetri dalla faccia minacciando di "prenderlo a schiaffi", per poi continuare a inveire dal taxi: "Qui rischi. Stai qua ancora un po’ e vedi...".

Non solo, però, perché il segretario dei radicali continua: "Abbiamo ripreso di nascosto all’interno di alcuni taxi le dichiarazioni shock dei tassisti bolognesi – riferisce Hallissey –, che sostengono senza alcun pudore di

non voler utilizzare il Pos (il pagamento elettronico con carta o bancomat, ndr) e hanno attaccato Roberto ‘RedSox’ Mantovani, accusandolo ingiustamente di aver inventato l’episodio di violenza subito".

Mantovani, noto per la sua battaglia contro i colleghi che non permettono il pagamento elettronico sui taxi, è stato minacciato più volte in passato e di recente ha anche diffuso un filmato in cui mostra il proprio mezzo vandalizzato e ricoperto interamente di insulti, volgarità e simboli neofascisti. Sempre nel video di Hallissey si sente un tassista sostenere come il video di Mantovani sia "finto". "Non è vero. Ha fatto una simulazione. Chi è chi gli spacca la macchina? Voleva solo un po’ di fama", commenta un tassista, che subito dopo chiede al cliente di pagare in contanti in quanto la linea del Pos non funzionerebbe.

Per Hallissey si tratta di "una situazione insostenibile, da contrastare con determinazione. Qui a livello regionale si può fare già molto, a partire dall’eliminazione dei tanti vincoli e restrizioni che ancora vivono gli Ncc (il noleggio con conducente, ndr)".

"A Bologna, inoltre, chiediamo una liberalizzazione immediata del mercato delle licenze – chiude il radicale –: l’aumento del numero da parte del Comune è un primo, importante passo, ma chiaramente non è sufficiente".

Francesco Moroni