La denuncia del sindacato dell’Arma: "La caserma Panzacchi cade a pezzi"

La caserma di viale Panzacchi dei carabinieri versa "in gravi condizioni", al punto che la stessa sicurezza dei militari al suo interno "è compromessa". Ed è anche di fatto sguarnita, perché servirebbe "almeno il doppio" del personale. Lo denuncia il Nuovo Sindacato Carabinieri Emilia-Romagna, che ieri ha fatto visita alla struttura con il segretario generale del sindacato Giovanni Morgese, il vicario Andrea Di Virgilio e il dirigente Vittorio La Porta, che hanno incontrato il tenente colonnello Ivan Riccio, comandante della caserma, e il luogotenente Angelo Strappato, comandante della Stazione Carabinieri di Bologna.

"La visita ha messo in luce le gravi condizioni della caserma – così il sindacato regionale –, struttura obsoleta e logorata, con evidenti segni di degrado. In alcune zone, la sicurezza del personale è compromessa da crepe strutturali e tetti pericolanti, tanto che ampie aree dell’edificio sono state transennate per evitare accessi a luoghi pericolosi. Queste condizioni non solo mettono a rischio il benessere dei carabinieri, ma minano anche l’efficacia dell’operato quotidiano dell’Arma".

Il sindacato sottolinea come da decenni esista un progetto di ristrutturazione approvato dal Comando generale, ma gli interventi "non sono mai stati avviati". I lavori, "sarebbero dovuti partire già a settembre 2024, ma la burocrazia continua a creare incognite". Un altro aspetto che preoccupa è l’organico: secondo il sindacato, "per garantire una presenza adeguata sul territorio, la caserma avrebbe bisogno di almeno il doppio del personale attuale".