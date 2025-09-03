La denuncia della Cgil:: "In carcere le lenzuola non vengono cambiate da due mesi"

Lenzuola che non vengono cambiate da due mesi, infiltrazioni d’acqua in alcuni locali e varie altre carenze igienico-sanitarie: lo denuncia il sindacato Fp Cgil, con una nota firmata da Antonino Soletta e Salvatore Bianco. Parlano di una situazione "indecorosa" nella Casa Circondariale "dove sono attualmente presenti 800 detenuti. Oltre alla situazione di sovraffollamento" che il sindacato "denuncia da tempo immemore, senza che l’Amministrazione vi abbia mai messo rimedio, si aggiunge la drammatica situazione igienico-sanitaria che si sta venendo a creare. Da circa due mesi, non si provvede al cambio lenzuola" dei detenuti "e le lenzuola disponibili" per i nuovi arrivati "sono praticamente esaurite, tanto che si sta provvedendo alla distribuzione di quelle poche lenzuola di carta disponibili".

I sindacalisti sottolineano che "nulla si sta programmando per contenere il sicuro aumento di detenuti a cui si va incontro e, considerata la situazione in cui mancano lenzuola, cuscini e materassi, non si capisce come tale situazione dovrà essere affrontata. Si chiederà forse al personale di dare un contributo volontario per l’acquisto di quanto necessario?". E mettono in luce uno "stato di degrado e di malessere che si vive all’interno dell’Istituto", tra cui "uffici con fili elettrici volanti, alcune camere del primo piano infermeria con infiltrazioni di acqua da anni, la mensa delle sezioni femminili non è ancora funzionante dopo più di un anno, alcuni ascensori delle sezioni sono ancora fuori uso con i rischi annessi in caso di malesseri da parte dei detenuti, insomma una situazione di degrado assoluto dove lo Stato è chiaramente assente". In condizioni simili, incalzano, "basta una scintilla per far saltare il sistema con conseguenze non prevedibili per la sicurezza".