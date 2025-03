La denuncia della Fp Cgil: "L’ospedale ormai è al collasso e il personale sotto stress"

"Ospedale di Bentivoglio al collasso e l’azienda non ci risponde: il personale sanitario da troppi mesi è costretto a uno stress psicofisico inaccettabile". A denunciare questa situazione è il sindacato Fp Cgil. La sigla sindacale descrive un quadro estremamente difficile: "Sembra che i problemi dell’ospedale di Bentivoglio l’azienda li voglia tenere sempre sotto il tappeto. Da quasi due anni denunciamo assenze di personale e criticità organizzative ma siamo sempre dovuti arrivare alle vertenze per ottenere anche solo delle banali risposte. Questo è inaccettabile, per i lavoratori che rappresentiamo, e per tutta la cittadinanza, che dell’ospedale si serve per avere cure e attenzione".

Denunce fatte spesso dai sindacati, che aggiungono: "Abbiamo segnalato carenze di organico nei reparti di Geriatria, Stroke, UDB, Medicina, Chirurgia, Radiologia, Laboratorio analisi, Ortopedia e in quello dei Gessisti. Abbiamo, in più trattative, segnalato che il Pronto soccorso sta rimanendo schiacciato sotto la pressione derivata dalla trasformazione del Pronto soccorso di Budrio (in Cau, ndr). E l’azienda cosa fa? Tace e sposta in avanti sempre le risposte, cercando di congedarci con dei dati parziali e spesso decontestualizzati. E in tutto questo i lavoratori e le lavoratrici nei reparti lavorano in condizioni che, alcune volte, non garantiscono nemmeno regimi minimi di sicurezza. Non aiuta nemmeno il silenzio sulla quasi assenza di trasporto pubblico per Bentivoglio e la difficoltà di parcheggio in ospedale. Siamo arrivati al limite. La nuova direzione Ausl dia una risposta immediata, altrimenti ce la prenderemo in altro modo".

La sindaca di Bentivoglio Alice Vecchi specifica: "Sono in contatto diretto con il direttore e i medici, che sento spesso. Ho già parlato anche con la nuova dg dell’Azienda Usl di Bologna esponendo le criticità in essere e dando la mia piena collaborazione. La collaborazione inter istituzionale è fondamentale".

z. p.