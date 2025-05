La denuncia:: "Spari vicino alla materna"

Spari a pochi passi dai bambini che stavano giocando nel cortile della scuola. L’episodio si sarebbe verificato lunedì ed è stato riferito ieri da una mamma durante il Consiglio di Quartiere aperto che si è svolto al Savena, alla presenza del sindaco Matteo Lepore, ma l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto solo ieri, proprio attraverso la testimonianza della donna. La scuola in questione è la materna Cerini di via Abba, che si trova all’interno del giardino Pirami. È lì che si sarebbero sentiti diversi spari, come racconta la residente, specificando di non sapere se si sia trattato di vere e proprie armi da fuoco o magari di pistole scacciacani. Fatto sta che in quel momento i bambini erano nel cortile e le maestre li hanno dovuti far rientrare in tutta fretta, riferisce sempre la mamma, aggiungendo che sul posto sono poi arrivati i carabinieri. Una maestra, continua la donna, è anche riuscita a indicare un presunto autore degli spari, "perchè si trattava di un gruppo di persone che era molto vicino al recinto della scuola, quindi gli spari sono avvenuti veramente a distanza minima dal cortile dove i nostri figli tutti i giorni giocano".

Le famiglie chiedono quindi "un presidio più costante delle forze dell’ordine, se tutte le mattine i vigili urbani e i carabinieri fossero presenti nel parco – continua la residente – lo spaccio non avverrebbe a così poca distanza dai nostri bambini e ci sarebbe un clima più sereno anche per le maestre e tutti quelli che lavorano nella scuola".