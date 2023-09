La Didimo Zanetti festeggia 70 anni di attività

di

Compie settant’anni la Didimo Zanetti di Casalecchio: una delle più importanti aziende meccaniche del territorio, da sempre insediata nella cittadina sul Reno. Così sabato, dalle 10 alle 12, si festeggia in via Cimabue, con i dipendenti e le loro famiglie, i fornitori e l’intervento del governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini col sindaco Massimo Bosso e il direttore generale di Confindustria Emilia, Tiziana Ferrari. A fare gli onori di casa il presidente Andrea Zanetti, successore di quei due fratelli diventati imprenditori: Augusto e Didimo che nel 1953 decisero di licenziarsi dalla Ducati e dare vita alla loro azienda specializzata ancora oggi nella produzione di ingranaggi, la stessa componente di base: di tipo conico e cilindrico, corone, pignoni, alberi e componenti vari di ingranaggi che nei primi anni vanno a contribuire al successo dell’industria motociclistica bolognese: dalla Moto Morini alla Minarelli, dalla Ducati alla Malaguti.

Sono gli anni in cui, dopo la faticosa ricostruzione, riprende la produzione motociclistica nazionale e Bologna si conferma come uno dei poli produttivi più dinamici d’Italia con i suoi 55 marchi attivi di motocicli finiti. Poi dalle due ruote il mercato degli ingranaggi si è esteso alle automobili e ai trattori.

La Didimo Zanetti diventa fornitrice di produttori leader di macchine agricole, come i primi trattori Lamborghini e poi altri marchi sparsi per il mondo dove oggi è destinata buona parte della produzione che si svolge nei due stabilimenti di Casalecchio, e poi dal 2005 in quello più recente di Aprilia. Sedi nelle quali lavorano 240 persone con alto tasso di specializzazione, capaci di operare con macchinari sempre più sofisticati e automatizzati, che richiedono investimenti continui da diversi milioni di euro l’anno. Oltre al settore trainante, quello che lo scorso anno ha realizzato buona parte dei 50 milioni di euro di fatturato con componenti destinati alle macchine agricole, oggi la Didimo Zanetti ha esteso il suo pacchetto clienti ad altri ambiti come il movimento terra e le moto di alta gamma.

"Questo anniversario arriva in un momento di congiuntura favorevole dal post-covid ad oggi, che ha registrato un forte aumento della domanda nel settore agricolo e quindi nelle nostre componenti. Siamo passati dai 35 milioni di fatturato del 2020 ai 50 dello scorso anno, e anche il 2023 è ancora in crescita, come l’occupazione, dove registriamo le ben note difficoltà a trovare personale adeguatamente formato", spiega l’amministratore delegato Giovanni Melandri.