La difesa dei diritti nelle tele di Bignami

Silvia Bignami torna con una mostra personale di una ventina di opere in cui il corpo diventa spazio politico. L’inaugurazione sarà domani, alle 18, alla Galleria WikiArte, Galleria Falcone Borsellino 2/d. Bignami, per anni giornalista di Repubblica e oggi artista a tutto tondo, mette in scena figure transgender, maschili, femminili, queer, che non chiedono di essere capite: si offrono, con fierezza e fragilità.

Protagonista della mostra il trittico Rearm Ue for Rights, che riflette sulla difesa di diritti civili e democratici in un momento in cui una parte del mondo, anche occidentale, sembra non garantire più la loro difesa. Nel trittico, una figura trangender con una spada, una di colore che si appoggia a uno scudo e una donna che tiene in mano un elmo.

Accanto ai dipinti, gli sketch — volti che affiorano dalla tela — rivelano un pensiero in continuo movimento. La mostra resta aperta fino al 22 maggio dal martedì al sabato, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.