La differenziata decolla. E ora arriva l’Ecomobile

A Baricella arriva l’Ecomobile di Hera, il servizio che la multiutility mette a disposizione dei cittadini come opportunità aggiuntiva rispetto ai Centri di Raccolta di Malalbergo, Budrio e Granarolo, convenzionati con il Comune. L’Ecomobile permette infatti di conferire correttamente alcune tipologie di rifiuti che, per dimensioni o tipologia o peso, non possono essere conferiti nei servizi stradali. A Baricella e nelle sue frazioni sono previsti diversi punti di stazionamento: nel capoluogo, in via Berlinguer 19 nei pressi del Campo Sportivo Comunale "R. Bottazzi", il primo ed il terzo martedì di ogni mese (e anche l’eventuale quinto); a San Gabriele, il secondo martedì del mese, in Piazza Massarenti (campo sportivo); a Boschi, il quarto martedì del mese, nel parcheggio di via Andrea Costa.

Nelle giornate dedicate, a partire da martedì, 23 aprile, dalle 8 alle 14, esclusi i festivi, il personale specializzato di Hera sarà a disposizione per raccogliere i materiali e destinarli al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato, facilitando in questo modo i cittadini nel conferimento di alcune tipologie di rifiuti. Il servizio è riservato alle utenze domestiche dei residenti nel comune di Baricella che presso l’Ecomobile potranno richiedere anche i sacchi per l’organico.

Ogni materiale ha un limite di pezzi per ciascun conferimento. A Baricella la riorganizzazione dei servizi ambientali è stata completata un anno fa con l’attivazione della Carta Smeraldo: la raccolta differenziata nel 2023 ha superato in media l’81%, con un aumento di oltre 6 punti percentuali rispetto al dato del 2022 (media annua del 75,8%) e nei primi mesi del 2024 ha raggiunto l’82,5%. È stato superato dunque l’obiettivo prefissato in fase di avvio della riorganizzazione del servizio (82%) ed è stato fissato un nuovo ambizioso traguardo: arrivare entro il 2027 all’84%.