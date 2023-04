La difficile avventura di crescere

Andrea Bonzi

assalto notturno al Sabin e al Copernico atterrisce. Basta guardare il video: l’esplosione selvaggia di violenza, con sassate e bottigliate all’ingresso del liceo di via Matteotti, le grida allarmate dei ragazzi che stavano occupando la scuola, totalmente impreparati a un attacco del genere. Al momento, per gli investigatori nulla avvalora l’ipotesi di matrice politica del gesto. Piuttosto, siamo di fronte all’ennesimo, brutto segnale di disagio che si concretizza sempre più spesso in risse e violenze tra giovanissimi e baby gang. Effetti di un malessere che non possono essere scusati.