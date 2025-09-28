La Diocesi riceve i sindaci: "Organizzare la speranza"

Matteo Zuppi accoglie i sindaci a Villa Revedin di buon mattino. L’arcivescovo li ha convocati tutti già a luglio, dopo che papa Leone XIV – al Giubileo dei Governanti – aveva ricordato come "l’azione politica sia la più alta forma di carità". Nasce così il progetto ‘Organizziamo la speranza’: una serie di incontri tra gli amministratori del territorio della diocesi attraverso gruppi tematici e team di lavoro per arrivare alla stesura di un manifesto che serva a tutti, "sindaci e Chiesa in primis". Il porporato prende in prestito le parole di Tina Anselmi, quando diceva che "la politica è organizzare la speranza", e ricorda: "Per chi si occupa di cose pubbliche e per chi ha una responsabilità civica, come i sindaci, la preoccupazione è tutta verso la comunità".

"Bisogna sapere tenere tutta la città in una mano, con la sua complessità e le sue domande – prosegue Zuppi –. Questo percorso ci aiuterà a declinare quattro principi per ritrovarci, dare risposte per il bene comune e costruire il tessuto della comunità. Una comunità che guarda al futuro e non ha paura".

I quattro principi sono quelli della Evangelii Gaudium, l’esortazione apostolica di papa Francesco: il tempo è superiore allo spazio; l’unità prevale sul conflitto; la realtà è più importante dell’idea; il tutto è superiore alla parte. Ed è proprio dai quattro ‘pilastri’ che partiranno confronti e ragionamenti per "avviare percorsi di formazione e partecipazione". "Non un elenco di cose da fare", dunque, ma "il frutto della visione di uomo, città e territorio da condividere".

Gli incontri saranno spalmati su nove mesi e il 6 giugno ci sarà la sigla del manifesto da parte dei sindaci, con la possibilità poi di sottoporlo ognuno al proprio Consiglio comunale. Ma il documento arriverà anche sul tavolo dell’Anci grazie ad Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro, che coordina i piccoli comuni, e il sindaco Matteo Lepore, che guida le Città metropolitane.

"È un percorso al di là dei colori politici, perché serve dialogare – sottolinea Lepore –. Oggi organizzare la speranza è una questione democratica: significa aiutare le persone a vivere bene. Si fatica a trovare risorse per la scuola o per l’emergenza abitativa e i cittadini chiedono risposte, soprattutto ai sindaci. Oltre le differenze politiche, dobbiamo organizzarci per il bene comune e abbiamo bisogno della partecipazione di tutti".

Francesco Moroni