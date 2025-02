La direttrice Degl’Innocenti: "Esempi all’estero e in Italia"

"In Canada la prescrizione da parte del medico delle visite culturali è un elemento strutturale ormai. E anche nel Regno Unito ci sono progetti in questo senso". Eva degl’Innocenti, direttrice dei Musei comunali di Bologna, illustra il Piano integrato del settore che ha redatto insieme al professor Pier Luigi Sacco dell’ateneo di Chieti.

Direttrice, questa idea del prelievo salivare prima e dopo le visite al museo sembra un po’ bizzarra...

"Innanzitutto si tratta di un’idea di sperimentazione, all’interno di un Piano strategico che ci porterà al 2029 e che contiene progetti-pilota da valutare e linee guida di sviluppo del settore. Il prelievo verrebbe comunque fatto su piccoli gruppi di volontari che sottoscrivono il consenso, in totale anonimato, magari omogenei come età o affetti da fragilità. Si individuano dei biomarcatori per vedere se il percorso culturale ha avuto effetti concreti sullo stress, ad esempio. Alcuni casi di studio ci evidenziano effetti positivi".

Avete valutato anche dei costi per il servizio?

"I costi sono molto limitati, il prelievo in altre città che l’hanno sperimentato, è fatto da ricercatori universitari, non pesa quindi sui medici del Servizio Sanitario".

Resta però l’obiettivo di far prescrivere dai medici di famiglia una ’visita’ in chiave di welfare?

"Sì, assolutamente, quello resta un nostro obiettivo, e ci lavoreremo con l’Ausl e con la Sanità regionale. In altri Paesi, come il Canada e il Regno Unito viene fatto abbastanza normalmente".

Perché, invece, gli ambulatori nei musei?

"A Torino i medici di famiglia sono stati introdotti da alcuni anni nei musei (come quello Egizio e a quello dell’Automobile, ndr) e nelle biblioteche per ridurre lo stress nelle attese, e funzionano. È un altro tassello per intrecciare cultura e salute, far diventare Bologna un nuovo laboratorio, progettando insieme all’Ausl e al Servizio sanitario della Regione".

Rispetto alle altre critiche fatte dai Cobas sugli organici, invece, che cosa replica? Taglierete del personale?

"Tagliarlo mai. Bisognerà tenere conto della legge di Bilancio nazionale, vedremo quali saranno le possibilità. Di sicuro, punteremo molto sulla formazione e sull’aggiornamento dei dipendenti".