Bologna, la dirigente del commissariato fa la spesa e ferma una ladra

Bologna, 6 luglio 2023 – Stava provando a uscire indisturbata dal supermercato ‘Super Coop’ di via Manin, a Bologna nel quartiere Bolognina, con circa 250 euro di prodotti cosmetici, per la maggior parte deodoranti, nascosti nel passeggino dove stava portando la figlia.

Una ragazza poco più che ventenne di origine rumena, è stata bloccata grazie al tempestivo e professionale intervento della dirigente del commissariato di San Giovanni in Persiceto, il vice questore Gabriella Panarace, che si trovava casualmente all’interno del supermercato di via Manin, libera dal servizio.

La dottoressa Panarace aveva notato un comportamento sospetto della giovane mamma, che si aggirava all’interno dell’esercizio commerciale cercando di oltrepassare le casse senza pagare i circa 250 euro di prodotti che aveva nascosto, così non ha perso tempo ed è intervenuta fermando la malvivente prima che riuscisse a scappare con il bottino.

Sul posto è arrivata anche la volante con gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio. Dopo i controlli di rito e l’identificazione, la giovane è stata portata in Questura e successivamente denunciata, in stato di libertà, per furto aggravato.