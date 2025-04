La (dis)abilità di cucinare e servire: "Apriremo un ristorante sociale"

Dopo la formazione il lavoro. È l’obiettivo del progetto pilota rivolto a sei ragazzi con autismo che partecipano a una ‘Academy’ di cucina sostenuta dall’Azienda Usl di Bologna che per questa esperienza, prima nel suo genere, ha selezionato sei giovani di età tra i 18 e i 35 anni, con diagnosi di autismo di medio o basso funzionamento. Ovvero casi non gravi che in accordo con l’associazione nazionale genitori soggetti autistici (Angsa) e con le famiglie stanno partecipando a un programma formativo in collaborazione con la Fondazione opera Madonna del lavoro (Fomal) che prevede blocchi di venti incontri, di 4 ore, per una durata di 2 mesi. Nel corso dei quali si acquisiranno competenze come impastare, pulire e lavare verdure, fare semplici preparazioni di cucina, utilizzare i fornelli per preparare sughi, chiudere la pasta ripiena, riconoscere le diverse attrezzature in cucina. Incluse nelle 80 ore non mancheranno lezioni destinate all’acquisizione degli attestati di sicurezza e alimentarista. Un progetto presentato nella sede dell’associazione Ricreamente (a destra) a Cà la Ghironda di Zola, dove hanno partecipato alcuni corsisti, la presidente Angsa Bologna, Marialba Corona, e il vice Saya Iarrera, il consigliere Emanuele Zaina, Simona Cascetti dell’azienda Usl, la dottoressa Rita Di Sarro, gli assessori comunali Daniela Occhiali e Lorenzo Cocchi, e la presidente dell’associazione Ricreamente Roberta Foglia. Con loro, a raccontare il percorso e l’obiettivo di arrivare, da qui a pochi mesi, all’apertura di un ristorante sociale, anche rappresentanti della società benefit L’Operosa e della Fondazione Cassa di risparmio di Bologna.

g. m.