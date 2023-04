"La discussione è appena partita Lavoriamo insieme"

Le associazioni di categoria e le imprese,

in seguito al tavolo di venerdì con l’assessora Roberta Li Calzi (nella foto) in merito all’impiego dell’avanzo di bilancio, restano tra il deluso e il critico. Ma la titolare del Bilancio rassicura: "Abbiamo fatto un primo incontro, poi inizieremo la discussione sulla destinazione dei 39,2 milioni di avanzo libero". Restano alcuni punti fermi, però. "Il primo – spiega Li Calzi – è che la legge impone come priorità di una buona amministrazione l’utilizzo dell’avanzo per il riequilibrio di bilancio. Grazie a un’amministrazione virtuosa – continua – siamo sempre riusciti a mettere in campo aiuti e sostegni di fronte a difficoltà come il Covid e la crisi energetica". Entrando nel merito, specifica che il fondo per gli indennizzi alle attività colpite dai cantieri del tram, "è solo uno degli strumenti possibili, valuteremo quali saranno i più idonei. E lo decideremo insieme".

In merito all’Imu sulle scuole paritarie insiste: "C’è una giurisprudenza, costante e granitica. Noi ci atteniamo a quella. Ci sono diversi casi che stiamo affrontando: alcuni porteranno a un accordo, altri no". Sulla richiesta di agevolazioni Tari e la revisione dei prezzi degli appalti, "valuteremo quali strumenti mettere in campo. Ci ragioneremo presto. Ma – rivendica – in questo bilancio non ci sono stati né aumenti di tariffe, né di tributi".

ros. carb.