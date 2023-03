"La disoccupazione giovanile è un problema Ma mancano figure specializzate"

Dopo una riflessione tra di noi in aula, ci siamo chiesti quale fosse il punto di vista da parte di un adulto già facente parte del mondo del lavoro. Così abbiamo scelto di intervistare Leila H., proprietaria di un ristorante situato nel centro di Bologna.

Che cosa pensa della disoccupazione?

"Penso che sia un grave problema che affligge sempre di più il nostro Paese".

Qual è la causa secondo lei?

"Credo che ci siano delle carenze in diversi settori, mancano delle figure specializzate e i ragazzi spesso non intraprendono i percorsi di formazione richiesti per tali figure".

A cosa potrebbe portare la disoccupazione a lungo andare?

"A un impoverimento totale a livello economico, sociale e personale".

Come si potrebbe risolvere questo problema?

"Proponendo contratti in regola, pagati equamente, e formando personale nei settori che sono in cerca di risorse".