Presa da altri problemi pur guardando Sanremo nella speranza di trovare un po’ di musica mi sono addormentata e non ho visto né Fedez é Duro. Ho riflettuto invece su quanto accaduto la sera prima con blanco (di proposito scritto con la minuscola). Da dirigente scolastica che cerca sempre di valorizzare la costituzione e da quella di formare giovani nel rispetto della libertà e delle idee altrui mi sono chiesta se sbaglio tutto. Possibile che alla presenza del Presidente della Repubblica un ragazzino viziato e arrivato troppo presto al successo non sia stato in grado di controllare la rabbia e abbia danneggiato strutture che in qualche modo sono costate alla collettività e che nessuno sia intervenuto? Le scuse ridicole e inadeguate, arrivate comunque tardi non bastano a quanti come me hanno visto calpestato un duro lavoro volto e finalizzato alla formazione dei giovani.

Maria Bruni