La Ditta Ferretti festeggia 80 anni. Quattro generazioni in azienda

La Ditta Ferretti ha celebrato nei giorni scorsi a Lama di Reno gli ottant’anni dalla fondazione. Si è scelta la data del 12 giugno per la celebrazione non a caso: la ditta è nata infatti esattamente il 12 giugno del 1945. Il Comune di Marzabotto, con la sindaca Valentina Cuppi, ha festeggiato insieme a Gianni Ferretti, il presidente, Giulio Ferretti e Greta Ferretti, amministratori e soci dell’azienda e insieme alla signora Gabriella Ferretti, figlia del fondatore della ditta a conduzione familiare, Aldo Ferretti.

Gianni ha voluto trascorrere questa serata insieme agli amministratori comunali, attuali e passati, fornitori, clienti, collaboratori, dipendenti, familiari e amici.

"E’ un importante traguardo - racconta la prima cittadina Valentina Cuppi – poiché l’attività della ditta Ferretti è arrivata alla quarta generazione. Aldo Ferretti ha trasmesso l’amore e la passione per questo lavoro ai figli Franco e Gabriella, che a loro volta l’hanno trasmessa a Gianni. Greta e Giulio, i figli di Gianni, hanno scelto poi di continuare la storia dell’azienda". Dapprima come ditta artigianale e poi trasformata in Srl, l’azienda è attiva nel settore della carpenteria metallica attraverso lavorazioni per conto terzi su progetti e disegni forniti direttamente dai clienti. Con 34 dipendenti e quattro unità produttive, la Ditta Ferretti collabora anche con imprese nazionali e multinazionali oltreoceano.

In questi 80 anni di storia si è occupata, nel territorio e non solo, della lavorazione artigianale del ferro per poi passare alla lavorazione del ferro per strutture civili e industriali come macchinari ed attrezzature.

r. p.