La Divina Commedia in... bolognese. Un omaggio al capolavoro di Dante

È fitta di appuntamenti la settimana che l’associazione ’Succede solo a Bologna’ organizza al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana. Tutti gli spettacoli sono gratuiti, con donazione facoltativa, mentre la prenotazione è obbligatoria sul sito dell’associazione.

Dunque si parte già oggi con una serata dedicata al dialetto. Alle 20,30 va in scena ’La Divénna Cumêdia in... bulgnaiś’: uno dei capolavori della letteratura italiana in una versione tutta locale. Ma gli appuntamenti proseguono poi domani alle 21 con ’Da Respighi a Stravinsky tra classicismi e innovazione’ con Vincenzo de Felice al violino e Giovanna Ceranto al pianoforte.