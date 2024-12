La dj si racconta: "Torno per ricominciare"

Valentina Dallari è la dj che saluterà il 2025 con i bolognesi in piazza Maggiore, suonando dopo il rogo del vecchione e fino all’una. Trentun anni, bolognese, appassionata di rock ed elettronica, è tornata a vivere in città a fine 2023, dopo essere stata volto molto noto della tv nazional-popolare negli anni Dieci del Duemila e aver affrontato molte prove esistenziali, che ha raccontato in due libri e che ne hanno fatto un’attivista della salute mentale. Su Instagram ha collezionato un milione di follower, ma ammette di essersi liberata dal "giogo" virtuale.

Valentina Dallari, che lei fosse bolognese si era un po’ perso tra le tante notizie che la riguardano. Perché?

"Sono stata via tanto da quando avevo 22 anni, forse per questo. Una volta qualcuno ha scritto addirittura che ero una dj romana. Ma ora sono tornata e partecipare come dj al Capodanno nella mia città mi rende molto felice".

Per lei è una ripartenza?

"Sì, c’è un momento della vita in cui bisogna farlo. Per me è molto positivo. Ho pensato: torno da dove vengo, dalla mia famiglia, dai miei amici, mi riprogrammo e riparto spiritualmente. Ho lasciato Bologna a 22 anni perché volevo fare delle esperienze televisive. È quella l’età in cui prendi, vai, rischi, conosci il mondo che sta là fuori. Ammetto che è stata dura, sempre in pasto ai social. Ma ho scoperto come funzionano certi ambiti e che non volevo fare tv nella vita".

E invece è arrivata la musica?

"Sì, da tanto tempo volevo fare la dj, da grande appassionata di musica quale sono".

Bologna è stata importante in questo?

"Certamente. Con le discoteche o centri sociali come il Link che frequentavo, i concerti che vedevo. Poi, ho un padre che suona la chitarra, in auto con lui si ascoltava sempre rock, dagli Aerosmith ai Nirvana. Mi piacciono tanti suoni, mi è difficile definirmi, ho frequentato tanti ambienti differenti".

Un pezzo che per lei è un manifesto?

"Difficile sceglierne uno, ma ’Where’s your head at’ dei Basement Jaxx, di inizio Duemila, lo considero importante, anche per il testo. Lo metto sempre nei miei set, in tutte le versioni, quando sono in console e lo suono mi fa volare in un’altra dimensione".

Lei è anche un’attivista per la salute mentale. Ha scritto due libri derivati dalle sue esperienze con l’anoressia nervosa e l’accettazione di se stessa.

"Musica e scrittura sono le mie passioni. Mi sono ammalata di anoressia nervosa e sono guarita grazie alla Residenza Gruber, proprio a Bologna. Mi hanno riportata alla vita e dopo ho scritto ’Non mi sono mai piaciuta’. Da allora lavoro con l’associazione no profit ’Animenta’, che si occupa di disturbi alimentari e che a Bologna ha il suo punto d’ascolto a Làbas. Con loro faccio journaling, laboratori aperti dove ogni mese propongo un argomento su cui scrivere. Il prossimo sarà sul corpo".

Benedetta Cucci