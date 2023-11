La donazione dei lettori: "Palazzo Laderchi rinasce"

di Filippo Donati

C’è un luogo a Faenza in cui gran parte della storia della Romagna si rincorre fra pareti, volte affrescate e reperti museali. Palazzo Laderchi non è però solo la casa del Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea, o delle tempere neoclassiche del maestro Felice Giani. C’è un capitolo più drammatico della storia romagnola che ha visto questo luogo protagonista, ed è quello che coincide con l’alluvione del 16 maggio, quando nella notte le acque del Lamone arrivarono fino alla piazza al centro della città, introducendosi nel piano terra e nei sotterranei del palazzo. Quelle ferite potranno essere ricucite grazie alla generosità dei lettori di QN, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno: grazie alla raccolta fondi ‘Emergenza alluvione’ sono stati donati al Comune di Faenza 114mila e 700 euro, cui si andranno a sommare i 4300 euro del ricavato della vendita del volume ‘Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato’, frutto dell’incontro fra lo scrittore Maurizio Maggiani e la fotografa Nicoletta Valla, portando il totale della donazione a 119mila euro.

Il palazzo è la casa di molte realtà associative, di un centro sociale per anziani, del gruppo municipale del Palio del Niballo, oltre che di un museo che ospita importanti reperti delle Guerre Napoleoniche, dell’epopea mazziniana e garibaldina, del colonialismo italiano e delle guerre mondiali (tutti fortunatamente conservati nei piani superiori). La struttura potrà ora vedere ripristinati i suoi ambienti più danneggiati, in particolare i 200 metri quadrati del seminterrato: "Qui doveva, anni fa, avere sede un’osteria; immaginavamo di poter dare vita a uno spazio aggregativo per i più giovani – spiega il sindaco di Faenza, Massimo Isola – con un taglio legato al mondo della tecnologia. L’alluvione ha ovviamente riscritto le tempistiche di questo e di vari nostri progetti di rigenerazione urbana: le forze in campo nella macchina comunale ci costringono a fare delle scelte per risolvere innanzitutto le emergenze dell’alluvione. Grazie però al contributo dei lettori del Carlino e degli altri quotidiani del gruppo, il seminterrato di Palazzo Laderchi diventerà di nuovo operativo; quello spazio sarà in prima fila per immaginare nuove progettualità a servizio della città e dei più giovani".