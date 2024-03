La Ducati in Valsamoggia. Alla Chiesaccia apre il nuovo centro logistico

di Gabriele Mignardi

Ducati sbarca in Valsamoggia. Rappresenta infatti il più importante investimento fuori città della Rossa di Borgo Panigale l’imponente stabilimento in fase di ultimazione nel Polo Martignone. Complesso industriale grande più di 8 campi da calcio: 50mila metri quadrati di superficie oltre ai parcheggi e ai piazzali che sorgono a poche centinaia di metri di distanza dalla sede di Philip Morris. Tra la bretella di via Giacomo Venturi e la via Emilia, immediatamente a sud della Chiesaccia, l’edificio religioso sempre più malandato che dà il nome ad un distretto che comprende storiche industrie primarie come Euroricambi e Brt. Fino a ieri il committente di questo nuovo cantiere era avvolto nel mistero. Tanto che dopo una serie di illazioni e critiche il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, ieri ha deciso di sciogliere l’enigma. In un post sui social ha annunciato che ‘Valsamoggia si colora di rosso: arriva Ducati’. Per poi spiegare che "La zona, oggetto di accordo di programma siglato nel 2008 dal Comune di Crespellano, Comune di Anzola e Provincia di Bologna, prevedeva inizialmente anche la possibilità di insediamento commerciale, oltre che industriale.

Oggi finalmente possiamo annunciare il suo utilizzo: una parte sarà utilizzata da un’impresa locale, che amplierà i suoi servizi (quando sarà possibile parleremo anche di questo). Ma la parte più consistente dell’edificio sarà occupata dalla Ducati, che realizzerà il suo centro di ‘inbound’ dei materiali necessari alla produzione e di ricezione delle moto assemblate (a Borgo Panigale) e finite, pronte per essere commercializzate e consegnate in Italia e in tutto il mondo".

In altre parole, vista la carenza di aree adeguate nei pressi della sede di Borgo Panigale la Ducati ha deciso di concentrare alla Chiesaccia tutta la logistica dei componenti che vanno ad alimentare le catene di montaggio delle motociclette. Materiali che occupano attualmente magazzini dislocati in diversi punti della città fra pochi mesi (l’apertura è prevista prima dell’inizio dell’estate) verranno concentrati qui, in questo enorme capannone dipinto a strisce orizzontali sfumate nella tonalità del blu, dove ci saranno anche spazi per uffici e la spedizione delle moto da consegnare.

"Il traffico generato da questi movimenti si svolgerà in gran parte in sede autostradale -aggiunge il sindaco- infatti dalla vicina rotatoria sulla via Emilia si raggiunge il collegamento col casello Valsamoggia. E da lì al casello di Borgo Panigale è un breve tragitto che non interferisce col traffico locale. Il progetto si è realizzato grazie all’accordo tra Ducati e GLP, noto sviluppatore di edifici industriali.

"Un altro tassello nel consolidamento di Valsamoggia come realtà di rilievo regionale per lo sviluppo della manifattura. Ancora di più se consideriamo anche i tanti altri investimenti di storiche aziende locali che scelgono questo territorio per il loro sviluppo, invece di delocalizzare, creando valore aggiunto al tessuto socioeconomico bolognese", commenta Ruscigno.