La dura vita dell’Appennino. Un film al Teatro Comunale

Un appuntamento con la vita di montagna e le persone che lottano ogni giorno per tenere vivo un territorio sempre più lontano dalle nevrosi della pianura, in una dimensione più umana ed essenziale, ma anche più dura. Domani sera alle 21 al Teatro Comunale è in programma la proiezione del documentario ’La Restanza - Storie di Montagna tra Toscana ed Emilia’ di Francesco Tomè. La serata è organizzata dal Cai di Castiglione e l’ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi del Cai di Viareggio per il progetto di ripristino della teleferica al servizio del Rifugio del Freo sulle Alpi Apuane: servono oltre 60.000 euro per riparare e certificare l’impianto. Senza questo intervento, il rifugio è destinato alla chiusura, una perdita immensa migliaia di escursionisti che ogni vi fanno tappa.