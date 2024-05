La fabbrica illuminata da Luigi Nono

Questa sera alle 20.30 l’Ex Chiesa di San Mattia ospita la rassegna Exitime. Agli infiniti possibili - da Luigi Nono all’intelligenza artificiale prosegue con il concerto intitolato La fabbrica illuminata, un programma interamente dedicato a Luigi Nono e al suo lavoro di ricerca sul suono. Sulla traccia del progresso tecnologico, Nono passa dal nastro magnetico a 4 piste degli anni ’60 al live electronics anni ‘80, dal suono fissato su supporto all’utilizzo dal vivo delle tecnologie.

Protagonisti di questo concerto, insieme a Tempo Reale di Firenze, il soprano Monica Benvenuti e Giancarlo Schiaffini, trombonista e tubista che negli anni ‘80 ha svolto un ruolo chiave nelle composizioni di Luigi Nono con live electronics, fornendo materiali e tecniche esecutive. Da questa stretta collaborazione è nato un brano come Post-Prae-ludium n.1 per Donau per tuba e live electronics (1987), parte del programma.