’La faccia delle persone’: tutti i travestimenti che usiamo nel disco di Costanzo

Sulla copertina del disco un collage di foto: impiegato, turista, sacerdote, teppista, clochard, donna e marinaio. Il protagonista è sempre lui, Maurizio Costanzo, cantautore bolognese fiero delle sue origini calabresi, al suo primo album che è intitolato, appunto ’La faccia delle persone’ (Parametri Musicali) prodotto e arrangiato da Roberto Costa e già disponibile in formato fisico, in digital download e su tutte le piattaforme. Il primo singolo uscito ’Tutto quello che rimane’ è seguito in questi giorni dal secondo brano estratto ’Mia madre ha il Parkinson’. L’intento è evidente: "Ho voluto mettere per iscritto momenti e istanti che hanno attraversato la mia vita". Senza voltare la testa neppure davanti alla malattia degenerativa della madre, ma anzi raccontando con delicatezza e amore il punto di vista di un figlio. Anche il primo brano uscito e che traina il lavoro, ’Tutto quello che rimane’ è decisamente autobiografico: "è il bisogno che abbiamo di comunicare e di interagire con il mondo che ci circonda, ma spesso rimaniamo in un equilibrio instabile e, ’tutto ciò che rimane’ di noi, da mostrare agli altri, sono appunto ’le nostre facce’".

Siamo tanti, dietro la stessa faccia, e spesso ci presentiamo al mondo con delle maschere, interpretiamo ruoli che ci consentono di affrontare sentimenti, incontri, fragilità, doveri. Maurizio Costanzo, diplomato in oboe, suona in tutta Italia e in Europa in diversi gruppi di Musica da camera e, curiosamente, affianca alla professione di strumentista (è docente di oboe al Conservatorio di Cosenza) anche quella di giornalista per alcune testate nazionali e per la casa editrice Kore Edizione. Solo nel 2022 l’incontro con il produttore Roberto Costa lo avvicina al mondo della musica leggera e al primo disco, appunto ’La faccia delle persone’.