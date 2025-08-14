"La faccio finita: mi butto". Pensionato salvato dai carabinieri

I carabinieri della locale stazione di Castel Maggiore hanno salvato un uomo, sulla settantina, che si voleva togliere la vita, per cause in via di accertamento. L’anziano si trovava sul balcone, all’ottavo piano, di un palazzo della cittadina castellana e stava per lanciarsi nel vuoto. A dare l’allarme è stata la nuora del settantenne. La donna aveva ricevuto dei messaggi sul proprio telefonino da parte del cognato che si diceva preoccupato per il padre, ha intuito che qualcosa non andava ed ha chiesto aiuto ai militari dell’Arma telefonando al 112. E grazie al velocissimo coordinamento della centrale operativa che ha ricevuto la chiamata al 112 della donna, ha permesso ai carabinieri del posto, grazie anche a un’ottima conoscenza del territorio da parte dei militari dell’Arma e alle informazioni fornite dalla nuora, di individuare immediatamente il palazzo dove si trovava il settantenne. In pratica la macchina dei carabinieri è arrivata in pochissimi minuti.

I militari hanno notato subito l’uomo affacciato dalla balaustra del balcone e dopo essere riusciti a entrare nel palazzo, hanno raggiunto il piano dove si trovava l’anziano. E che hanno trovato in preda alla disperazione e in evidente stato di agitazione. I carabinieri hanno capito che non c’era tempo per una mediazione e che il settantenne si sarebbe buttato da un momento all’altro. A quel punto i militari dell’Arma hanno afferrato per le braccia l’uomo e con sangue freddo lo hanno tirato all’interno dell’edificio. Non è stato facile per i due carabinieri intervenuti tranquillizzare poi l’anziano, ma con il dialogo e con parole di conforto ci sono riusciti.

Alla fine il settantenne è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che nel mentre erano giunti sul posto. Dopo pochi istanti è arrivato il figlio del settantenne, che ha ringraziato, con le lacrime agli occhi, i carabinieri per essere riusciti a salvare la vita al padre. Ora, alla luce di quanto accaduto, i carabinieri della stazione di Castel Maggiore, stanno approfondendo la vicenda per capire le motivazioni del gesto dell’anziano. E allo stesso tempo hanno informato la procura della Repubblica di Bologna.

p. l. t.