La famiglia ’citofonata’ da Salvini. Sconto di pena dalla Cassazione

Dovrà essere ricalcolata per ‘difetto’ la pena comminata in Appello a Faouzi Ben Ali Labidi e Caterina Razza, genitori di Yaya e destinatari della famosa citofonata "Scusi, lei spaccia?" di Matteo Salvini al Pilastro durante la campagna elettorale per le regionali 2020. Lo ha disposto la Cassazione, che ha accolto il ricorso dei legali dei Labidi, gli avvocati Bruno Salernitano e Filomena Chiarelli, che avevano chiesto alla Suprema Corte di considerare il vincolo di continuazione in relazione ad altre condanne avute dalla coppia.

Il processo in cui erano coinvolti è relativo alla maxi operazione della Squadra mobile, coordinata dai pm Roberto Ceroni e Marco Imperato, che aveva ‘decapitato’ i clan che gestivano lo spaccio al Pilastro. Un’inchiesta partita dall’omicidio di Nicola Rinaldi, ucciso in via Frati nell’agosto del 2019, proprio per uno screzio legato a un debito di droga. L’indagine su quella morte aveva disvelato le dinamiche dello spaccio nel quartiere. Gestite, secondo gli inquirenti, proprio dalla famiglia Rinaldi e, in maniera più limitata, dai Labidi. Moglie e marito erano stati condannati in primo grado rispettivamente a un anno e due anni e mezzo, pene confermate in Appello. "Ma adesso – spiega soddisfatto l’avvocato Salernitano – la loro pena dovrà essere ricalcolata in considerazione della continuazione". Ossia per Faouzi non si apriranno, probabilmente, le porte della Dozza. Confermata la condanna per il figlio ‘Momo’, Mohamed El Abidi, a quattro anni e mezzo. Yaya, che quella sera del 2020 aveva risposto al citofono al leader del Carroccio, essendo minorenne all’epoca dei fatti era stato giudicato a parte.

Tra gli imputati c’erano anche la mamma, le sorelle, e i cognati di Nicola Rinaldi. In abbreviato, in primo grado, il gup Sandro Pecorella aveva condannato 21 persone, con pene fino a 14 anni. In appello c’erano state alcune riduzioni di pena e ora la Cassazione si è pronunciata sui 14 imputati rimasti, confermando l’accusa di associazione dedita al narcotraffico per tutti quelli a cui era contestata, tranne che per uno. Si tratta di Mustafaj Oert, cognato di Rinaldi, assistito dagli avvocati Simone Romano e Roberto Filocamo, condannato in secondo grado a otto anni, dieci mesi e 20 giorni. Per lui i supremi giudici, Quarta sezione penale, hanno annullato con rinvio ad un appello bis in relazione al ritenuto ruolo di promotore dell’associazione, che la difesa aveva contestato.

Nicoletta Tempera