La famiglia di Massimiliano Dolci dona un mezzo al centro diurno

Festa ‘della ghianda’ con donazione del cuore al centro socio riabilitativo diurno ’La quercia’ di Casalecchio. Sede recentissima nel centro parrocchiale della Meridiana dello storico servizio che Anffas offre ai disabili e alle loro famiglie. Struttura frequentata da Massimiliano Dolci, eterno ragazzo che dopo un percorso di quasi 30 anni di inserimento lavorativo alla Redi di Ponte Ronca, aveva trovato accoglienza nel centro di via Giacomo Lercaro. Lo scorso anno il decesso, e pochi giorni fa la cerimonia con la quale i suoi famigliari hanno donato ad Anffas un pulmino nuovo fiammante attrezzato anche per il trasporto di persone con difficoltà motorie.

"Abbiamo appreso che la struttura aveva bisogno di questo mezzo e abbiamo pensato di ricordare in questo modo sia il nostro ‘Max’ che nostra figlia Loredana, morta nell’incidente stradale del 27 agosto 2003 sullo stradone", hanno detto Claudia Dolci e Renzo Cornia nel corso della semplice cerimonia di consegna delle chiavi, alla quale hanno partecipato gli amici, i frequentatori del centro, oltre ai sindaci di Zola e Casalecchio. Un pulmino che nei fine settimana sarà messo a disposizione anche degli amici di Max che svolgono le attività di tempo libero con l’associazione Tuttinsieme.