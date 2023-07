La famiglia di Patrick "Dal dolore alla gioia in un solo giorno Ora l’incubo è finito"

di Chiara Caravelli

Ventiquattrore ore. Sono quelle bastate a cambiare la vita di Patrick Zaki e della sua famiglia. "Siamo felicissime – le parole della sorella Marise e della fidanzata Reny – non ci saremmo mai aspettate questa notizia, anche se in questi anni non abbiamo mai perso la fiducia che Patrick potesse tornare libero. In un giorno siamo passate da un’incredulità di dolore, per la notizia della condanna a tre anni di carcere, a un’incredulità di gioia per la grazia concessa a Patrick. Ora è finalmente un uomo libero".

La storia del ricercatore egiziano, dopo la sentenza di martedì scorso, è rimasta appesa a un filo. Un filo che adesso, invece, lo collega direttamente all’Italia, alla sua Bologna. Ed è proprio il capoluogo emiliano che aspetta a braccia aperte il suo ritorno, dopo tre anni e mezzo. Un legame, quello tra Patrick e Bologna, che potrebbe diventare ancora più forte nei prossimi mesi. Mesi in cui l’ex studente dell’Alma Mater convolerà a nozze con la sua fidanzata Reny.

Era stata proprio lei, dopo la notizia della sentenza che avrebbe condannato il suo futuro marito ad altri tre anni di carcere, a pubblicare sui social un bellissimo messaggio d’amore rivolto a Patrick, nel momento più buio, quando il lieto fine sembrava davvero lontano. Parole che sono state accompagnate da una foto con tanto di fede nuziale. "Patrick, amore mio, buon anniversario. Oggi – si legge nel post – sono quattro anni che stiamo insieme. Il tempo è passato con i suoi alti e bassi, non so neanch’io come. Anni di amore, affetto e generosità incondizionata. Riusciremo a celebrare il nostro matrimonio e sarà più bello di come lo abbiamo sognato. Celebreremo il nostro amore, sfidando il destino che con noi è stato così ostinato. E vinceremo". Una promessa che nei prossimi mesi (il matrimonio è previsto per settembre) potrebbe essere suggellata in Italia, magari proprio a Bologna. Nel posto in cui tutto è cominciato, ormai quattro anni fa.

Un Paese e una città che oggi sono finalmente pronti ad accogliere Patrick Zaki, dopo un calvario durato oltre tre anni. Ad aspettarlo ci sono gli amici, i colleghi dell’Università e soprattutto colei che, negli anni, è diventata per il ricercatore egiziano parte della famiglia: la sua professoressa, Rita Monticelli. "Sono davvero – le sue parole che trattengono a stento la commozione – tanto felice. Abbiamo vissuto momenti di trepidazione in questi giorni, senza però mai perdere la speranza e la fiducia che si stesse facendo tutto il possibile per riportarlo a casa. Adesso manca solo di vederlo arrivare in Italia e poi qui a Bologna perché sono più di tre anni che lo stiamo aspettando. Ora siamo pronti ad accoglierlo a braccia aperte". Perché sì, Patrick è finalmente un uomo libero. Tre anni e mezzo dopo l’arresto all’aeroporto del Cairo, Zaki è davvero a un passo dal ritorno in Italia. "L’incubo è finito", le parole della sorella e della fidanzata che, insieme alla madre, non lo hanno mai abbandonato. E alla fine quell’amore ha vinto. Il lieto fine è arrivato. In sole ventiquattrore ore.