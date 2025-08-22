La ’famiglia’ di Vicari: "Un caleidoscopio umano"

‘La famiglia dei senza famiglia’ (Minerva) di Davide Vicari è un romanzo popolato da personaggi destinati a incrociarsi, scontrarsi e, forse, assistere a un miracolo o qualcosa di simile. Tra le sue pagine troviamo i sinistrorsi (per dare l’idea, uno dei questi di chiama Fermo Fava Faceva), i destrorsi, i proletari, gli osservatori neutrali e persino i visitatori dallo spazio. Vicari – scrittore, avvocato e da poco rieletto presidente del Rotary Club Bologna Nord – costruisce un vero microcosmo umano, variegato e surreale.

Vicari, com’è nata l’idea di riunire figure così diverse?

"Il romanzo è una vera sarabanda di personaggi: eccentrici, contraddittori, grotteschi, ma assolutamente realistici. Un microcosmo in cui si intrecciano storie, equivoci, legami inattesi. Proprio da questa convivenza nasce un affresco corale, vivace, a tratti delirante".

Si riconosce in qualcuno di loro?

"Rileggendolo, mi sono sentito affine a uno dei personaggi marginali: il ‘marziano’, l’osservatore alieno, Esteban Dedalos".

Perché proprio lui?

"Una volta, durante una vacanza, mi sono ritrovato in discoteca con un libro di Joyce in tasca. All’ingresso, per gioco, dissi di chiamarmi Stephen Dedalus, come l’alter ego dell’autore. Questo spirito giocoso mi ha accompagnato nella vita: alle feste del Rotary in Romagna, ad esempio, mi presentavo come ‘Ivan da Mosca’. Questi personaggi sembrano folli, ma sono veri. Un caleidoscopio umano in cui si riflette tutta la confusione e la bellezza del nostro tempo".

Nel libro ci sono anche storie romantiche. Possiamo definirlo un romanzo d’amore?

"Sì, in fondo è un libro sull’amore. O meglio: sulle sue distorsioni, i suoi eccessi, la sua capacità di generare caos e miracoli. C’è un riferimento personale al ‘grande amore’, ma ciò che emerge è soprattutto la natura paradossale del sentimento: sublime o ridicolo, tenero o violento, salvifico o grottesco".

Un tema che ritorna spesso nei suoi lavori…

"Nel mio primo pamphlet, Il dittongo vien dal Congo, da cui nasce questo libro, prendevo in giro le banalità dell’amore libero. Questo romanzo ne è una rielaborazione: ho alleggerito le parti più spinte, ma il tono satirico e dissacrante è rimasto intatto".

Amalia Apicella