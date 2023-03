La famiglia Elmi va in pensione e passa il testimone

Passaggio di testimone, con tanto di eredità culinaria, ieri al bar pasticceria dei Castelli, nel centro, dove la famiglia Elmi, dopo 21 anni di gestione del locale, ha salutato clienti e amici insieme a Giacomo Asta, della ben nota famiglia di pasticcieri bolognesi, che subentra. Presenti il sindaco, assessori e consiglieri che hanno consegnato un attestato di stima a Graziano, Virginia, Marco e Andrea Elmi, che ereditarono il nome della pasticceria dalla precedente gestione della famiglia Lombardo. "A Zola possiamo vantare dolcissime eccellenze e questo segno di continuità lo dimostra", ha spiegato la presidente locale di Confcommercio Ascom Mirella Brunelli. "Siamo stati qui per 21 anni e ci lasciamo il cuore, dobbiamo ringraziare noi per l’amicizia e la stima che in tantissimi ci hanno dimostrato in tutto questo tempo. Abbiamo l’età della pensione ed è ora di ritirarsi", ha detto papà Graziano, che ha anche chiarito di avere trasmesso la ricetta della sua famosa crema pasticcera. Da oltre un mese dietro il bancone e in laboratorio si sono avvicendati anche Giacomo Asta e la sua compagna Daniela, i nuovi conduttori. "Faremo qualche piccola sistemazione e l’1 aprile riapriremo con qualche novità secondo la nostra lunga esperienza ma senza discostarci dell’ottimo lavoro fatto dalla famiglia Elmi". hanno spiegato ai presenti.

g. m.