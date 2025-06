La famiglia in Israele torna a casa: "È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta"

"Trenta ore di viaggio, ma finalmente siamo tornati a casa". Giannalberto De Filippis è riuscito a riportare i suoi figli a Loiano. Ieri mattina, dopo un viaggio in autobus dall’Israele all’Egitto e un volo direzione Padova partito a mezzanotte e mezza da Sharm, la famiglia è riuscita a riunirsi di nuovo. "È stata lunga, ma siamo felicissimi di avercela fatta", racconta Giannalberto, che ieri ha potuto riabbracciare la moglie Michal. Padre e figli erano partiti lo scorso 30 maggio per partecipare al matrimonio di una parente in Israele e Michal avrebbe dovuto raggiungerli. L’offensiva israeliana sull’Iran ha però bloccato ogni progetto, portando anche alla chiusura degli spazi aerei e bloccando la famiglia nel Paese, sotto la minaccia degli attacchi missilistici. "Siamo partiti domenica mattina alle 4,30 da Nahariya in direzione Tel Aviv – spiega –. Dopo cinque giorni di silenzio, l’ambasciata infatti ci aveva fatto sapere che avrebbe organizzato degli autobus per sostenere il rientro in patria dei cittadini italiani. Tuttavia, non si è trattato di una “esfiltrazione“, ma abbiamo dovuto sostenere noi le spese del viaggio. Io, grazie all’aiuto dei nostri familiari, sono riuscito a pagare i 1.800 euro del volo. Altri però non avevano mezzi per tornare. E sono rimasti là". Il viaggio è durato 30 ore. E non sono mancati gli imprevisti. "Saremmo dovuti partire alle 7,30 – dice ancora Giannalberto –, eravamo già tutti a bordo degli autobus, quando è scattato l’allarme per i bombardamenti. Per fortuna eravamo ancora a Tel Aviv, nei pressi dell’ambasciata, e siamo riusciti a rifugiarci in un parcheggio sotterraneo in attesa che cessasse l’allarme". Poi la carovana è partita. "Due autobus partivano da Tel Aviv, un terzo da Gerusalemme, tutti diretti alla frontiera egiziana, visto che la Giordania aveva bloccato l’accesso ai cittadini con passaporto israeliano. Sono stati tutti molto gentili, sia il personale dell’ambasciata in Israele che quello a cui poi siamo stati affidati in Egitto. Ora, dopo un ultimo tratto in treno fino a Bologna, siamo stanchi, ma felici di essere finalmente di nuovo tutti insieme. Ironia del destino, adesso siamo noi a ospitare due nipoti di mia moglie, anche loro danzatrici, che non riescono a rientrare in Israele. Ricambieremo l’ospitalità, nella speranza che possano tornare a casa presto".