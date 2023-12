La ’fantasia bambina’ in barattolo. È il Magazzino delle cose sperse

Vasetti grandi, medi, piccoli, piccolissimi. E poi targhette con un titolo, cose non subito identificabili che fanno capolino da dietro il vetro, delle valigie piene di oggetti. Sembra il laboratorio di uno scienziato un po’ sopra le righe, forse la sua cantina dove serbare gli esperimenti più pazzi, e invece… benvenuti nel ’Magazzino delle cose sperse’ a Camugnano, che apre le porte da oggi al 22 dicembre e poi di nuovo dal 27 al 29 dicembre, all’ex Ferramenta Venturi Gustavo, un luogo magico che conserva intatta la sua struttura ‘scenografica’ baciata dal tempo, scaffali su scaffali, cassetti e cassetti. Si potrebbe definire un gabinetto delle curiosità (anche detto Wunderkammer) in cui protagoniste sono piccole storie narrate proprio da oggetti racchiusi sotto vetro, 500 barattoli, come si fa con le marmellate, con le giardiniere o con le forme viventi da studiare, sotto alcol o formalina.

L’impatto visivo è questo, la sostanza, invece, è il progetto immersivo di Giada Borgatti, artista di San Lazzaro, che ha ideato questa installazione d’alto grado narrativo. Perché basta avvicinarsi ai vasetti trasparenti, per leggere una storia ’emanata’ dal curioso contenuto. Questa intuizione scenografica, ma anche esistenziale, Borgatti la ebbe prima del Covid, quando portò vasi e vasetti (che solitamente custodisce in garage) a Casola Val Senio. "Le cose sperse – racconta – che ora ho portato anche qui grazie a Maurizio Sangirardio, sono quelle cose che non trovano posto né qua né là. Quello che non vogliamo più, o che abbiamo dimenticato, o che non sappiamo come custodire perché troppo prezioso". E prosegue: "Si tratta di uno spazio un po’ fuori dal tempo in cui si sperimenta un certo spaesamento, qui ogni vasetto contiene oggetti inaspettati". Da una scarpa n° 21 di una bimba con etichetta narrante, a elementi naturali, ricci, noci, foglie, le prime parole dei bambini con disegni relativi, disegni fatti da piccoli e grandi, "ma in parte anche da me – specifica l’artista – che ho immaginato delle storie, per lasciare al museo tante testimonianze. Significa dare un nuovo valore e significato a cose un po’ trascurate o una nuova casa a sensazioni e ricordi che non vogliamo più portarci dentro". Inizialmente Borgatti aveva fatto una riflessione sulle parole e i pensieri immaginando che vadano a finire sulla Luna, poi sono nati questi piccoli atti psicomagici con alla base anche abbandono, lontananza, indifferenza, amore profondissimo. Prende un vasetto a caso con un bastoncino contorto al suo interno e la targhetta: "Per Piero, 3 anni, questo bastoncino è stato, nell’ordine: un serpente, una giraffa, un bastoncino, un signore che nuota a pancia in su, una renna, un bastoncino". Ecco la fantasia bambina.

Benedetta Cucci